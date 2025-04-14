Трамп установил памятник самому себе в своем гольф-клубе

Президент США Дональд Трамп установил памятник, который изображает его, в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил предприниматель Энтони Константино. Бизнесмен сообщил об этом в социальной сети X.

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Статуя получила название «Монумент непокорности», ее высота составляет примерно 2,1 метра. Она была установлена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

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«Он стоит на каменном постаменте с выгравированным на нем именем Энтони Константино», — отмечается в сообщении.

Статуя изображает Трампа, поднявшего руку со сжатым кулаком. Такую позу президент принял после того, как в него выстрелили во время выступления летом 2024 года.