На территории «Зоны 51» в США обнаружили загадочный объект

На снимках засекреченного комплекса «Зона 51», доступных через Google Maps, энтузиасты обнаружили неопознанную конструкцию, вызвавшую бурные споры в сети.

Объект, запечатленный спутником, представляет собой треугольное сооружение с бетонным фундаментом, окруженную грунтовой дорогой. Аналитики выдвинули гипотезу, что сооружение может выполнять функции диспетчерской вышки для мониторинга воздушного пространства, однако ЦРУ официально отказалось от комментариев.

В соцсетях моментально возникли теории о природе аномалии. Пользователи предположили связь объекта с НЛО, иронизируя о «посадочной площадке для инопланетян» или «энергетической станции для космических кораблей».

ВВС США начали массовые полеты в сверхсекретную Зону 51

Уточняется, что территория официально обозначена как Невадский испытательный полигон, используемый ВВС США для тренировок. Примечательно, что само существование базы в «Зоне 51» американское правительство признало лишь десятилетие назад — в 2013 году, что лишь подогрело конспирологические версии.

Ранее сообщалось, что три американских военных самолета совершили полеты в строго засекреченную зону 51 в пустыне Невада.