Зеленский рассказал, какие страны участвуют во встрече по Черному морю

Вопросы безопасности в Черном море обсуждаются военными представителями Украины, Франции, Великобритании и Турции на двухдневной встрече, которая проходит в Стамбуле. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"В Турции проходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Это касается прежде всего "коалиции желающих", соответствующих шагов. Там будут представители Европы, которые были определены на саммите в Париже - это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция", - сказал он на пресс-конференции в Одессе.

Зеленский добавил, что военные в рамках "коалиции желающих" на встрече прорабатывают вопрос безопасности.

Минобороны Турции ранее сообщало о предстоящем 15-16 апреля совещании в ВМС республики с участием военных представителей (военных атташе) ряда зарубежных государств, детали не уточнялись. Телеканал TRT Haber сообщал со ссылкой на источники в МО Турции, что на этой встрече планируется обсудить вопросы безопасности в Черном море "в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной". В этом контексте ожидается обсуждение вопросов обеспечения безопасности судоходства и продолжения работы по защите судов от морских мин. Представители России не участвуют в проводимой министерством обороны Турции двухдневной встрече.

В новость внесена правка (19:10 мск) - передается с уточнением во втором абзаце, верно - коалиции желающих.