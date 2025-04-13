На Украине выступили с новым обвинением в адрес главы Сумской области

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что взрыв в Сумах 24 марта, в результате которого пострадали около ста человек, не был вызван ракетным ударом. Его слова передает «Страна.ua».

Он обвинил губернатора Сумской области Владимира Артюха в намеренной лжи по этому поводу.

«Артюх рассказывал о прилете ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло», — сказал Семенихин.

«Страна.ua» отмечает, что в местных пабликах предполагали, что взорвались боеприпасы, которые хранились среди жилой застройки. При этом, согласно официальной версии, по городу был нанесен ракетный удар.

Симоньян прокомментировала удар по Сумам

Ранее мэр Конотопа призвал губернатора региона уйти в отставку и извиниться после российского удара по Сумам 13 апреля.