Украинский лидер Владимир Зеленский отправился в ЮАР не для достижения мира в стране, а чтобы продолжать вооруженное противостояние с Россией, заявил член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула. По его словам, президент Украины хочет получить помощь Глобального Юга и поддержать свою «актуальность», передает RT.

Делается это только из-за того, что Соединенные Штаты решили больше не предоставлять ему финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность, − прокомментировал Зунгула.

Ранее бывший американский военный Дэниел Дэвис заявил, что Зеленскому нужно наконец признать, что противостояние с Россией закончилось для него поражением. Офицер уверен, что Киев должен перестать витать в облаках и настаивать на своей позиции. Он также призвал украинского лидера не рассчитывать на обещанный странами ЕС €21 млрд, так как эти деньги не могут перекрыть финансовую помощь, которую предоставляли Соединенные Штаты.

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Кроме того, депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что США уже отправили Зеленскому тревожный сигнал в виде плана по разделу Украины, озвученного спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. По его мнению, в глазах Вашингтона Киев является проигравшей стороной.