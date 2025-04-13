Власти Украины назвали число погибших в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, причиной взрывов стали две баллистические ракеты, удар пришелся по центру города.

При этом ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о 32 погибших и более 80 раненых.

Симоньян прокомментировала удар по Сумам

В свою очередь, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Она попросила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и командующего теробороной Игоря Плахуту не собирать военных на награждение в городах.

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что украинские военные отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.