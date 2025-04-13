Советник Трампа Наварро перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в эфире NBC News перепутал КНДР и Южную Корею.

Он сказал, что сейчас американская сторона обсуждает торговые вопросы с Британией, ЕС, Индией, Нью-Дели, Японией, Северной Кореей, Индонезией и Израилем, а остальные страны «выстраиваются в очередь за дверью». Ведущая уточнила, не ошибся ли Наварро, упомянув КНДР. Он поправился и заявил, что имел в виду Южную Корею.

8 апреля глава департамента государственной эффективности США (DOGE) миллиардер Илон Маск назвал советника президента США по торговле и производству «просто идиотом» после его высказывания о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Миллиардер подчеркнул, что утверждения Наварро — «абсолютная неправда».

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала произошедшее. По ее словам, Маск и Наварро «имеют крайне отличные взгляды на торговлю и тарифы». Она также назвала инцидент основанием поблагодарить администрацию Трампа за то, что она — «наиболее открытая администрация в истории».

Сам Наварро в интервью NBC News заявил, что его называли и хуже.