На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

Украинские военные отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар ВС России. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, передает Strana.ua.

По его словам, военные находились в укрытии и не пострадали. Он также сообщил об уголовном деле из-за сбора бойцов теоробороны. Семенихин обвинил в произошедшем главу Сумской области Владимира Артюха.

Ранее мэр Конотопа призвал губернатора региона уйти в отставку и извиниться за случившееся. В противном случае он обещал раскрыть подробности о сборе военных.

Симоньян прокомментировала удар по Сумам

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщала, что пришелся по скоплению военных, собравшихся на награждение. Она напомнила, что за похожие случаи никто из украинских командующих не понес наказания.