Назван победитель президентских выборов в Габоне

Глава государства на переходный период Брис Олиги Нгема одержал верх по предварительным результатам президентских выборов в Габонской Республике, набрав 90,35% голосов, заявил министр внутренних дел Эрман Иммонго. Об этом сообщает Gabon24.

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Соперник Нгемы, бывший премьер-министр Ален-Клод Били-Би-Нзе, получил 3,02% голосов избирателей. Отмечается, что в выборах поучаствовали более 70% имеющих право голоса.

Подчеркивается, что выборы прошли в целом в спокойной обстановке.

30 августа 2023 года группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 год.