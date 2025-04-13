Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо удивился словам главы республики Эммануэля Макрона о необходимости принудить Россию к прекращению огня. Публикацию он разместил в соцсети X.

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Президент Франции в своем посте призвал к решительным мерам для того, чтобы навязать России прекращение огня. При этом, по словам Макрона, Франция неустанно работает над этим вместе со своими союзниками.

«Что это значит?! "Навязать" прекращение огня, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?» — возмутился в ответ Филиппо. Политик также обвинил французского лидера в том, что своими действиями он приближает не перемирие, а третью мировую войну.

Ранее аналитик Центра политических исследований Sciences Po в Париже Брюно Котре заявил, что Макрону теперь доверяет лишь каждый четвертый француз. В частности, по мнению эксперта, избиратели не верят, что французский лидер сможет принять решительные меры в отношении конфликта на Украине.