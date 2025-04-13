Политик Годи назвал приглашение Зеленского в ЮАР настоящим позором

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Экс-депутат Национальной ассамблеи ЮАР Темба Годи в беседе с RT назвал позором тот факт, что в республику пригласили Владимира Зеленского, но не смогли принять президента России Владимира Путина.

Политик Годи назвал приглашение Зеленского в ЮАР настоящим позором
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«Нас очень огорчило, что президент Российской Федерации не смог приехать ввиду ордера МУС... И, на мой взгляд, то, что мы не смогли принять нашего партнёра по БРИКС, а потом взяли и пригласили натовскую марионетку в лице Зеленского, позор. Настоящий позор для нашей страны в области внешнеполитических отношений», — сказал Годи.

Он подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на ордер МУС, «разъезжает по всему миру».

Ранее член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула выразил мнение, что Зеленский едет в ЮАР, чтобы добиться продолжения конфликта.

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