Экс-депутат Национальной ассамблеи ЮАР Темба Годи в беседе с RT назвал позором тот факт, что в республику пригласили Владимира Зеленского, но не смогли принять президента России Владимира Путина.

«Нас очень огорчило, что президент Российской Федерации не смог приехать ввиду ордера МУС... И, на мой взгляд, то, что мы не смогли принять нашего партнёра по БРИКС, а потом взяли и пригласили натовскую марионетку в лице Зеленского, позор. Настоящий позор для нашей страны в области внешнеполитических отношений», — сказал Годи.

Он подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на ордер МУС, «разъезжает по всему миру».

Ранее член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула выразил мнение, что Зеленский едет в ЮАР, чтобы добиться продолжения конфликта.