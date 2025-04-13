Глава Пентагона оценил работу спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф делает «фантастическую работу», ведя переговоры с Ираном. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Хегсет выступил в эфире телеканала в воскресенье, он оценил работу Уиткоффа в Омане, где спецпосланник вчера вел переговоры с иранцами.

«Стив Уиткофф проделывает фантастическую работу, это был хороший шаг, и они собираются повторить его в следующую субботу», — сказал Хегсет.

Он добавил, что Уиткофф «абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить вопрос за столом переговоров, тогда есть другие варианты».

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По словам Хегсета, один из вариантов предполагает, что его департамент (Пентагон) будет задействован, чтобы «гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы».

Накануне в Омане прошли непрямые переговоры между Ираном и США, касающиеся ядерной программы Тегерана. Стороны договорились вновь встретиться в предстоящую субботу.