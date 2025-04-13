В центре Израиля звучат сирены тревоги

Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Военные предупредили о ракетном обстреле со стороны Йемена, сообщает РИА Новости.

Израильская армия сообщила, что ее самолеты попытались перехватить две ракеты, выпущенные с территории Йемена.

«Были зафиксированы пуски, по всей видимости, двух ракет из Йемена», — сказано в сообщении военных.

Отмечается, что результаты перехвата анализируются.

ВВС Израиля перехватили запущенную из сектора Газа ракету

Неделю назад в Йемене заявили, что их вооруженные силы уничтожили ударом беспилотника военный объект в районе Тель-Авива.