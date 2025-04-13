В центре Израиля звучат сирены тревоги

В Израиле звучат сирены, зафиксированы пуски ракет из Йемена
Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Военные предупредили о ракетном обстреле со стороны Йемена, сообщает РИА Новости.
Израильская армия сообщила, что ее самолеты попытались перехватить две ракеты, выпущенные с территории Йемена.
«Были зафиксированы пуски, по всей видимости, двух ракет из Йемена», — сказано в сообщении военных.
Отмечается, что результаты перехвата анализируются.
ВВС Израиля перехватили запущенную из сектора Газа ракету
Неделю назад в Йемене заявили, что их вооруженные силы уничтожили ударом беспилотника военный объект в районе Тель-Авива.