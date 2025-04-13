Порошенко* неожиданно высказался о мирных переговорах

Владимиру Зеленскому следует «разблокировать» оппозицию с тем, чтобы облегчить проведение мирных переговоров, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом пишет обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times.

Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, ряда украинских бизнесменов и экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По мнению экс-президента, лучший способ облегчить мирные переговоры — это привлечь в правительство деятелей оппозиции.

«У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства. Результатом этого решения должно стать прекращение [конфликта]», — отметил Порошенко*.

Автор статьи пояснил, что политик поднял тему коалиции после скандальной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко* рассказал, как Трамп спросил у него о статусе Крыма

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.