В Панаме высказались о контроле над Панамским каналом

Мнение властей США о том, что Панамский канал находится под контролем Китая, — это заблуждение. Об этом заявил заместитель главы МИД Панамы Карлос Гевара Манн, передает газета South China Morning Post.

«Представление администрации США состоит в том, что канал попал под влияние Китая. Это полное заблуждение», — сказал он.

По словам Манна, ни одна страна не имеет никакого влияния над Панамским каналом. Он также подчеркнул, что канал останется нейтральным.

Накануне шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся совместных действий по обеспечению безопасности в регионе. По словам Хегсета, канал является ключевой территорией, которую Панама должна защищать совместно с США, а не с Китаем.

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.