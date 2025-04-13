Для Лувра приобрели принадлежавшую Николаю II православную икону

Ассоциация Société des Amis du Louvre приобрела для французского музея Лувра икону Михаила Евлампиевича Перхина, принадлежавшую последнему русскому императору Николаю II. Об этом сказано на сайте музея.

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«Это приобретение было сделано на нью-йоркском рынке у знаменитой галереи "Старая Русса" за 2,2 миллиона евро. (...) Знаковое произведение, шедевр русского иконописного искусства XIX века, поступает в Лувр», — указано в сообщении.

Как отмечено в публикации, икона выполнена из карельской березы, заключена в оправу из серебра и украшена изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. Она была подарена в 1895 году Николаю II в честь рождения первого ребенка — великой княгини Ольги.

Ранее директор Лувра Лоранс де Кар сообщила, что для попадания в отдельный зал с картиной «Джоконда» Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет. Де Кар также сообщила, что «Джоконду», скорее всего, будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца.