Для облегчения мирного урегулирования украинского конфликта Владимир Зеленский должен привлечь в правительство оппозицию. Такое мнение выразил бывший украинский президент Пётр Порошенко в интервью газете New York Times.

«Пётр Порошенко... считает, что лучший способ облегчить мирные переговоры — это привлечь в правительство деятелей оппозиции», — отметили в материале.

Журналисты New York Times заявляли, что Порошенко стал открыто критиковать Зеленского из-за перспективы прекращения огня и проведения президентских выборов на Украине.

Ранее бывший президент республики указывал на то, что глава киевского режима ведёт Украину к диктатуре.