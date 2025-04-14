МИД Ирана: второй раунд переговоров с США пройдет в Омане

Второй раунд переговоров представителей Ирана и Соединённых Штатов пройдёт в Омане.

Об этом в интервью IRNA заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«После консультаций было решено, что Маскат останется принимающей стороной для второго раунда переговоров, который состоится в субботу, 19 апреля», — сказал он.

Ранее портал Axios писал, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться в Риме.

Президент США Дональд Трамп после встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа и главы иранского МИД Аббаса Аракчи заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо.