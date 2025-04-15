Президент США Дональд Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности. Он заявил, что удивил даже врачей.

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«Один из них сказал, что никогда не видел таких высоких показателей», — отметил американский президент.

Он добавил, что тест на когнитивные способности не проходил его предшественник Джо Байден, у которого, по словам Трампа, «очень низкий уровень интеллекта».

Трамп рассказал о рекомендациях врачей после обследования

Ранее, комментируя тест на умственные способности, Трамп сообщил, что правильно ответил на все вопросы. Джо Байден, а также бывшая вице-президент США Камала Харис такой проверки не проходили, подчеркнул он.