Одесский предсказатель спрогнозировал «кровавый» исход конфликта для Украины
Предсказатель из Одессы Андрей Гиперборей заявил, что военный конфликт между Украиной и Россией может завершиться трагически для Киева. В своих дневниках он сравнил ситуацию с шахматной партией, финал которой, по его мнению, окажется кровавым.
«Украинский эндшпиль в конце будет чересчур кровавым», – цитирует Гиперборея издание «Блокнот».
Провидец провел аналогию с шахматами. По его словам, текущая ситуация напоминает эндшпиль – завершающую стадию партии, когда на доске остается мало фигур. Пророк также отметил, что в конце 2025 года может произойти ключевой поворот в переговорном процессе между сторонами конфликта. Гиперборей назвал этот период «историческим рубежом», который способен кардинально изменить ход событий.
Опубликовано предсказание Ванги о судьбе Одессы
Андрей Гиперборей – одесский мистик, известный своими эзотерическими трудами и предсказаниями.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Иона Одесский предсказал кровавую роль США в украинском конфликте.