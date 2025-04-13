Предсказатель из Одессы Андрей Гиперборей заявил, что военный конфликт между Украиной и Россией может завершиться трагически для Киева. В своих дневниках он сравнил ситуацию с шахматной партией, финал которой, по его мнению, окажется кровавым.

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«Украинский эндшпиль в конце будет чересчур кровавым», – цитирует Гиперборея издание «Блокнот».

Провидец провел аналогию с шахматами. По его словам, текущая ситуация напоминает эндшпиль – завершающую стадию партии, когда на доске остается мало фигур. Пророк также отметил, что в конце 2025 года может произойти ключевой поворот в переговорном процессе между сторонами конфликта. Гиперборей назвал этот период «историческим рубежом», который способен кардинально изменить ход событий.

Опубликовано предсказание Ванги о судьбе Одессы

Андрей Гиперборей – одесский мистик, известный своими эзотерическими трудами и предсказаниями.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Иона Одесский предсказал кровавую роль США в украинском конфликте.