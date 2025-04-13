В Белом доме рассказали о переговорах со 130 странами по пошлинам

США ведут переговоры со 130 странами относительно ввозных пошлин и других торговых вопросов. Об этом в эфире CNN заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

В воскресенье Хассет прокомментировал, как идет процесс обсуждения ввозных пошлин с другими государствами.

«Сейчас 130 стран находятся с нами на связи, мы ведем переговоры с ними», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, в отношении этих стран действуют импортные пошлины в 10%.

Ранее в КНР отреагировали на частичную отмену пошлин Дональда Трампа.