В Белом доме рассказали о переговорах со 130 странами по пошлинам
США ведут переговоры со 130 странами относительно ввозных пошлин и других торговых вопросов. Об этом в эфире CNN заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
В воскресенье Хассет прокомментировал, как идет процесс обсуждения ввозных пошлин с другими государствами.
«Сейчас 130 стран находятся с нами на связи, мы ведем переговоры с ними», — сказал он в эфире телеканала CNN.
По его словам, в отношении этих стран действуют импортные пошлины в 10%.
Ранее в КНР отреагировали на частичную отмену пошлин Дональда Трампа.