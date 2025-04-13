Врачи рассказали о состоянии здоровья Трампа после медосмотра

Белый дом опубликовал результаты ежегодного обследования физического состояния президента США. Они свидетельствуют, что здоровье Дональда Трампа «отличное», хотя у него есть избыточный вес и повышенное давление.

Трамп завершил свой первый медосмотр во время второго срока. Его обследовали в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Личный врач Шон Барбабелла выпустил отчет, в котором сказано, что рост Трампа составляет 190,5 см (шесть футов и три дюйма), а вес — 101 кг (224 фунта). Индекс массы тела (ИМТ) около 28, что говорит об избыточном весе.

Частота сердечных сокращений Трампа в состоянии покоя 62 удара в минуту, это норма для взрослого мужчины (данные Американской кардиологической ассоциации).

Артериальное давление американского президента — 128/74, оно считается повышенным, но еще не высоким.

Врач отметил, что обследование уха, носа и горла Трампа не выявило «никаких существенных отклонений», за исключением шрамов на правом ухе от покушения в июле.

Сейчас президент принимает два препарата для контроля уровня холестерина: розувастатин и эзетимиб. Согласно отчету, его общий уровень холестерина составляет 140 мг/дл, что находится в пределах «оптимального» диапазона.

Американский лидер также принимает аспирин и использует крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.

Кроме того, глава США демонстрирует «отличное» когнитивное здоровье, сообщил Барбабелла. До этого сам Трамп похвастался, что он правильно ответил на все ответы в когнитивных тестах после медосмотра, и заявил, что находится в очень хорошей форме.