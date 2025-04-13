В Иране отвергли прямые переговоры с США

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения.

«Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны», — заявил иранский дипломат.

Так в Иране прокомментировали возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной сделке.

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Накануне в Омане завершился первый раунд непрямых переговоров США и Ирана. Посредником выступила принимающая сторона.