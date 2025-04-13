На Западе заметили перемену в поведении Порошенко*

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко* (внесен в РФ в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) стал более открыто критиковать Владимира Зеленского на фоне грядущих выборов в стране. Об этом пишет обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times.

Ожесточенное соперничество между двумя украинскими лидерами длится уже много лет, в нем немало различных негативных эпизодов, пояснил Крамер.

Вместе с тем, в феврале 2024 года Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки и решили отложить соперничество до завершения конфликта.

«С перспективой прекращения огня и выборов Порошенко стал более открыто критиковать [украинского лидера]», — отметил автор статьи.

По его данным, Зеленский не проявил интереса к созданию коалиции, в которую вошли бы оппозиционеры. Напротив, добавил обозреватель, власти Украины усилили давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности.

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*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.