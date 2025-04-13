Порошенко* рассказал, как Трамп спросил у него о статусе Крыма
Во время своего первого президентства Дональд Трамп интересовался у экс-главы Украины Петра Порошенко* статусом Крыма. Об этом пишет The New York Times.
Издание взяло интервью у Порошенко*. Украинский политик рассказал, что во время первого срока Трамп встречался с ним и попросил честно ответить на один вопрос. Порошенко* согласился.
«Тогда Трамп наклонился к нему и спросил: «Скажите, Крым российский?» — пишет газета.
Бывший президент Украины отметил, что Трамп любит задавать неожиданные и даже невежливые вопросы.
Трампа предостерегли от «исторической ошибки» из-за решения украинского конфликта
Ранее сообщалось, что в Белом доме размышляют над признанием российского Крыма в рамках урегулирования украинского конфликта.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов