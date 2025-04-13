В Турции оппозиция собрала свыше 10 млн подписей за досрочные выборы президента

Свыше 10 млн подписей собрано в Турции в рамках объявленной оппозицией кампании за проведение досрочных президентских выборов. Об этом сообщил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель на митинге в черноморской провинции Самсун. Его высказывания приводит телеканал Halk TV.

"По состоянию на вечер субботы число подписей за проведение досрочных выборов превысило 10 млн. Однако у нас более масштабная цель, и мы вместе будем добиваться ее достижения", - сказал лидер оппозиции.

Старт кампании по сбору подписей за досрочные выборы в Турции был дан 30 марта в черноморской провинции Трабзон, где родился арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Тогда же было объявлено о планах собрать 28 млн подписей, чуть больше, чем количество голосов, которые действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на выборах в мае 2023 года.

Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах. 23 марта НРП провела праймериз по определению кандидата в президенты.

Кандидатуру Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек.

Лидер турецкой оппозиции на митинге в Самсуне вновь призвал к проведению досрочных выборов. Озель также в очередной раз назвал власти Турции "хунтой, которая не представляет государство и народ". Ранее в его отношении прокуратура Анкары начала расследование по обвинению в оскорблении Эрдогана.

Оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире. НРП обещает в конце каждой недели проводить в различных регионах Турции протестные акции.