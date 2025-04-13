В Финляндии придумали способ «остановить» Россию

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на странице в соцсети Х призвала реализовать три шага, которые якобы помогут «остановить» Россию в конфликте на Украине.

По ее словам, необходимо продолжать помогать Украине, в том числе военными поставками. Также следует продолжать экономическое давление на Москву, чтобы «ослабить военную машину», считает Валтонен. Она также призвала обозначить четкий срок в вопросе прекращения огня.

Глава МИД Финляндии утверждает, что «мир больше месяца» ждет решения России о приостановке боевых действий.

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До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России. Кроме того, по словам министра, США должны координироваться с инициативами ЕС по усилению оборонного потенциала блока.