В США заявили о завышенной эффективности DOGE

Департамент государственной эффективности США (DOGE), который изначально хотел сэкономить 1 трлн бюджетных долларов, снизил планку до 150 млрд, что составляет 15% от плана. Об этом пишет The New York Times.

Газета напоминает, что изначально Маск говорил, что его команда может к нынешней осени сократить американский бюджет 2026 финансового года на 1 трлн долларов.

Однако на этой неделе Маск заявил на заседании правительства, что DOGE сэкономит только около 150 миллиардов — 15% от изначальных планов.

«Даже эта цифра может быть слишком высокой, потому что ведомство Маска преувеличивает свой прогресс», — пишет газета.

Она отмечает, что DOGE ошибается на миллиарды долларов, поскольку подсчитывает и предполагает расходы, которые могут не произойти.

Ранее в DOGE решили сократить 4% сотрудников Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), которое занимается регулированием, в том числе беспилотных автомобилей.