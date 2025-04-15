Армения и Азербайджан признали границы друг друга

В МИД Армении заявили о взаимном признании границ с Азербайджаном. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу NTV.

Он заявил, что текст мирного договора между Ереваном и Баку является историческим делом.

«Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность друг друга. В границах, которые существовали между ними как Советскими Социалистическими Республиками на момент распада Советского Союза», — заявил Мирзоян.

При этом он не стал отвечать на вопрос, когда и где будет подписано это мирное соглашение между двумя странами. Однако он заявил о намерении начать консультации по этому поводу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что удивилен высказыванию председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в отношении открытия границ между Азербайджаном и Арменией.