Россию снова отказались приглашать на годовщину освобождения концлагеря в Австрии

Австрия в четвертый раз не пригласила российских дипломатов на официальные мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен. Об этом решении Вены «Известиям» рассказал посол Дмитрий Любинский.
«Организаторы торжеств по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 11 мая, продолжают свою ущербную практику отказа в приглашении представителей посольства и других российских загранучреждений», — сказал посол.
При этом Любинский уточнил, что российская дипмиссия организует свое памятное мероприятие в Маутхаузене.
Австрия отказывает России в участии в церемонии по случаю освобождения Маутхаузена с 2022 года. Комментируя это решение в 2024 году, посольство РФ в Австрии заявило, что российские дипломаты расценивают это как рискованный шаг в сторону скользкой тропы антироссийского реваншизма.