Россию снова отказались приглашать на годовщину освобождения концлагеря в Австрии

Австрия в четвертый раз не пригласила российских дипломатов на официальные мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен. Об этом решении Вены «Известиям» рассказал посол Дмитрий Любинский.

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«Организаторы торжеств по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 11 мая, продолжают свою ущербную практику отказа в приглашении представителей посольства и других российских загранучреждений», — сказал посол.

При этом Любинский уточнил, что российская дипмиссия организует свое памятное мероприятие в Маутхаузене.

Австрия отказывает России в участии в церемонии по случаю освобождения Маутхаузена с 2022 года. Комментируя это решение в 2024 году, посольство РФ в Австрии заявило, что российские дипломаты расценивают это как рискованный шаг в сторону скользкой тропы антироссийского реваншизма.