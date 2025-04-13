Санду: Вашингтон втрое снизил пошлины для Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что торговые импортные пошлины США для экспорта молдавских товаров были сокращены с 31% до 10%. Об этом пишет «Прайм».

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении «зеркальных» пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, против ЕС — 20%, для Молдавии — 31%, КНР — 34%. Позже глава США заявил о снижении ставки до базовой для 75 стран и о повышении для Китая до 125%.

Эксперты уточнили, что 31% — самая высокая планка среди постсоветских стран. Для Казахстана — 27%, Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана — 10%. В списке нет РФ и Белоруссии.

«Когда впервые объявили пошлины для Молдавии, исходили из того, что мы экспортируем больше в США, чем США экспортируют в Молдавию, особенно в последний год вырос экспорт молдавского вина. Из-за этого были пошлины в 31%, сейчас вернулись к 10%, конечно, мы будем обсуждать этот вопрос», — отметила Санду.

По словам президента, у Молдавии и США объем товарообмена не слишком велик, поэтому пошлины не оказывают значительного влияния. Тем не менее, добавила она, Кишинев заинтересован в дальнейшей поставке своих товаров на американский рынок.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что торговля с США составляет около 2,5% объема внешней торговли республики, что составляет около 90 миллионов долларов.

Экс-министр экономики Молдавии Александр Муравский напомнил, в свою очередь, что страна облагает американские товары пошлиной в 61%. Он добавил, что «Трамп еще гуманно с Молдовой поступил».