Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон восхитился терпением президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу», — заявил Джонсон, комментируя продвижение мирного урегулирования украинского конфликта.

Он добавил, что считает беспочвенными обвинения России в затягивании мирного процесса. США, по его мнению, скорее, не способны объективно подойти к решению конфликта.

Ранее Джонсон обвинил Европу и Киев в создании препятствий мирному процессу. Он также отметил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по переговорам, но ее продолжают игнорировать.