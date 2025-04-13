Убивший родителей ради покушения на Трампа юноша планировал уехать на Украину

17-летний Никита Касап, обвиняемый в убийстве своих родителей в штате Висконсин и подозреваемый в подготовке покушения на Дональда Трампа, оказался выходцем из Молдовы. После преступления он планировал бежать на Украину, сообщает издание Slavic Sacramento.

Тела 45-летней Татьяны Касап и 56-летнего Дональда Майера были обнаружены 28 февраля в их доме в городе Уокешо. Следствие установило, что супруги погибли от огнестрельных ранений. Их сын Никита скрылся на семейном автомобиле, но был задержан 1 марта в Канзасе. При нем нашли оружие отчима, крупную сумму денег и ювелирные изделия.

В ходе расследования выяснилось, что Касап обсуждал в Telegram побег за границу.

«Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут на Украину?» — писал он анонимному собеседнику.

Полиция проверяет его возможные связи с иностранцами.

Подростку грозит пожизненное заключение за двойное убийство и до шести лет тюрьмы за сокрытие тел. Мотивы преступления пока неизвестны.