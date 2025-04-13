Убивший родителей ради покушения на Трампа юноша планировал уехать на Украину

Московский Комсомолец

17-летний Никита Касап, обвиняемый в убийстве своих родителей в штате Висконсин и подозреваемый в подготовке покушения на Дональда Трампа, оказался выходцем из Молдовы. После преступления он планировал бежать на Украину, сообщает издание Slavic Sacramento.

Убивший родителей ради покушения на Трампа юноша планировал уехать на Украину
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Тела 45-летней Татьяны Касап и 56-летнего Дональда Майера были обнаружены 28 февраля в их доме в городе Уокешо. Следствие установило, что супруги погибли от огнестрельных ранений. Их сын Никита скрылся на семейном автомобиле, но был задержан 1 марта в Канзасе. При нем нашли оружие отчима, крупную сумму денег и ювелирные изделия.

В ходе расследования выяснилось, что Касап обсуждал в Telegram побег за границу.

«Как долго мне нужно прятаться, прежде чем меня перевезут на Украину?» — писал он анонимному собеседнику.

Полиция проверяет его возможные связи с иностранцами.

Подростку грозит пожизненное заключение за двойное убийство и до шести лет тюрьмы за сокрытие тел. Мотивы преступления пока неизвестны.

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