Мерц признал, что у работников в ФРГ может уменьшиться число денег «на руках»

Лидер блока ХДС/ХСС, потенциальный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что чистый доход граждан Германии в ближайшее время сократится. Об этом политик сказал в интервью Bild.

Мерц признал, что страхи немцев из-за ухудшения социально-экономической ситуации «не беспочвенны». Он не исключил, что в ближайшие годы количество выдаваемых на руки денег может уменьшиться, и чистый доход многих работников сократится.

«Тенденция, к сожалению, именно такая», — сказал он.

При этом Мерц считает, что задача политического бомонда ФРГ – «развеять эти страхи». Когда закончатся полномочия нового парламента, немцы должны сказать, что они стали жить лучше.