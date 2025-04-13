В Польше назвали Трампа «лучшим шансом для мира на Украине»

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Президент Польши Анджей Дуда назвал Трампа «лучшим шансом для мира на Украине».

В Польше назвали лучший шанс для мира на Украине
© globallookpress.com

Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Если кто-то и может заставить Россию (...) то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов», — заявил Дуда, добавив, что Трампу нужна решительность в этом вопросе.

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Дуда также призвал союзников Трампа сохранять спокойствие из-за введенных им пошлин. Он назвал их «шоковой терапией».

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