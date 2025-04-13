Украинцы стали свидетелями восхода «розовой Луны»

В небе над Украиной взошла «розовая Луна». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале, опубликовав кадры местных жителей.

Как говорится в публикации, «розовой Луной» называют апрельское полнолуние, которое совпадает с периодом активного цветения весенних растений.

На опубликованных в сети снимках видно, что Луна как будто на самом деле изменила свой цвет, став розовой. Однако на самом деле это визуальный обман — небесное тело осталось того же цвета, что и обычно.

Уточняется, что снимки с «розовой Луной» были сделаны в Харькове и Виннице.

В марте жители разных уголков планеты могли стать свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, окрасившего в Луну в красный цвет. «Кровавую Луну», как ее еще называют, можно было наблюдать в США, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Красный цвет Луны объясняется тем, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивается и приобретает красные оттенки, подобно тому, как небо становится розовым во время восходов и закатов. Чем больше в атмосфере пыли и облаков, тем ярче красный цвет земного спутника.