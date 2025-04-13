Будущий канцлер ФРГ обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных

Лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

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«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — заявил немецкий политик.

Он призвал лучше защищаться от этого, не уточнив, как именно.

Он также призвал защищать свободу и демократию и призвал это делать лучше.

Ранее Фридрих Мерц исключил прием Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта.