Будущий канцлер ФРГ обвинил Россию в атаках на инфраструктуру данных
Лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.
«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — заявил немецкий политик.
Он призвал лучше защищаться от этого, не уточнив, как именно.
Он также призвал защищать свободу и демократию и призвал это делать лучше.
Ранее Фридрих Мерц исключил прием Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта.
«Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского союза», — заявил он.