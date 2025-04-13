Стало известно отношение французов к Макрону

Деятельность президента Франции не одобряют 70% французов, почти такой же результат у премьер-министра Франсуа Байру. Об этом свидетельствует апрельский опрос Ipsos, проведенный по заказу издания La Tribune dimanche.

Действия Эммануэля Макрона негативно оценивают 70% французов, позитивно — 26%. Неприязнь французов к своему президенту остается стабильной: доверие к нему даже упало на 1 процентный пункт по сравнению с мартовским опросом.

Еще 67% французов негативно оценивают действия премьер-министра Франсуа Байру, что на три пункта больше, чем в прошлом месяце. Только 24% считают его работу успешной.

Французский политик призвал к импичменту Макрона из-за его шагов против России

Наиболее положительно граждане оценили деятельность министра внутренних дел Бруно Ретайо (33%) и министра юстиции Жеральда Дарманена (33%).

«Создается впечатление, что правительство не разговаривает с французами», — делают вывод политологи.

Также выяснилось, что преемником Эммануэля Макрона граждане Франции хотят видеть главу партии «Национальное объединение» Жордана Барделлу (34%). и Марин Ле Пен (33%), которая не сможет пойти на президентские выборы 2027 года из-за судебного приговора, который многие считают несправедливым.

Опрос был проведен с 9 по 10 апреля.