Принц Гарри пытается отсудить для себя госохрану на родине

Недавно побывавший с секретным визитом во Львове, где он встречался с раненными боевиками ВСУ, принц Гарри "измучен" судебным разбирательством по поводу защиты его персоны со стороны британской полиции. Герцог Сассекский говорит, что снятие охраны после того, как он и Меган Маркл оставили королевские обязанности, оказалось "трудно пережить".

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Принц Гарри сказал, что он “измотан” длительной судебной тяжбой за восстановление своей полицейской защиты.

По данным The Daily Telegraph, Гарри считает, что с него в Великобритании сняли охрану, чтобы “заставить” его “вернуться в Британию и к нормальной жизни”.

«Запасному» сыну британского короля предложили подать в суд на Министерство внутренних дел Великобритании, но он говорит, что оказался “ошеломлен” судебным разбирательством, которое длилось более трех лет.

Принц рассказал The Telegraph после двухдневного слушания в апелляционном суде Лондона на прошедшей неделе, что ему было “трудно смириться” с лишением его полицейской защиты и что из всех его судебных дел, включая судебные баталии с таблоидами, “это всегда было самым важным”.

Сообщается, что живущий в Калифорнии мятежный принц Гарри не чувствует себя в безопасности, посещая Великобританию со своими детьми. Большая часть апелляции, поданной на этой неделе, и первоначальное слушание по поводу его безопасности проходили в закрытом режиме из-за “строго конфиденциальных” доказательств. “Люди были бы шокированы тем, что утаивается”, - сказал Гарри, добавив, что его “худшие опасения подтвердились в результате раскрытия всей юридической информации по этому делу, и это действительно печально”.

Принц не был обязан давать показания на слушании, но вылетел из своего дома в Калифорнии, чтобы присутствовать на том, что было названо “последним броском кости”, чтобы отменить решение. Он “полностью проиграл” свое дело против британского Министерства внутренних дел в феврале 2024 года, когда судья Лейн постановил, что решение правительства лишить принца охраны не было несправедливым.

Сообщается, что Гарри рассматривает лишение его и Меган охраны как попытку заставить их вернуться в Британию, сделав их визиты в Великобританию “в качестве посторонних лиц более трудными и потенциально небезопасными”.

Принц также считает, что его отец, король Карл III, мог бы вмешаться и восстановить свою охрану, поскольку личный секретарь короля, сэр Клайв Олдертон, входит в королевский исполнительный комитет, но Букингемский дворец отрицает, что у него есть какие-либо полномочия по принятию решений.

Как отмечает The Guardian, Олдертона не было в комитете, когда пять лет назад принималось решение о безопасности Гарри после того, как он и Меган оставили свои королевские обязанности.

Источник во дворце сказал: “Это вопросы безопасности и государственной политики, и, как обычно, было бы неуместно комментировать или вмешиваться по любому из них”.

Утверждается, что Гарри до сих пор не в ладах со своим отцом и братом. Гарри встречался с королем в феврале прошлого года после того, как у Чарльза обнаружили рак, но с тех пор они не встречались. Решение по его апелляции будет вынесено коллегией из трех судей после Пасхи.