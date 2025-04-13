Любые заявления верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по Украине являются бессмыслицей.

Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя ее заявление о том, что ЕС будет продолжать поддерживать Киев.

«Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность», — написал Боуз.

По мнению журналиста, европейским чиновникам выгодны бесконечные заявления об Украине, а элиты стран континента не могут произнести и предложения без упоминания Украины.

Каллас сообщила печальные новости об Украине

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов изучить высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о конфискации замороженных активов РФ, поскольку оно дает возможность в прямом эфире «изучить мотивацию и ход преступной мысли».