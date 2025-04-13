В МИД РФ назвали места, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии

Для возведения второй АЭС в Белоруссии рассматривают два варианта: допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области.

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Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики»‎, — сказал Полищук.

Он добавил, что на данный момент решается вопрос о строительстве в республике либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области.

14 марта Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам лидера республики Александра Лукашенко, вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии. Он добавил, что она будет способна обеспечивать электроэнергией новые регионы РФ.

Месяц назад, 13 марта, Лукашенко приезжал в Россию. Чуть больше часа лидеры РФ и Белоруссии общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.