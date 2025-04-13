Министр Австрии Плакольм потребовала прекратить выдачу льгот семьям с Украины

Газета.Ru

Украинские беженцы в Австрии отличаются от других иностранцев, которые просят убежище, тем, что получают все льготы сразу.

В Австрии предложили лишить украинских беженцев особого статуса
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Это становится поводом для манипуляций, поэтому такую практику надо прекратить, заявила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм, пишет Salzburger Nachrichten.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — заявила Плакольм на пресс-конференции.

Министр отметила, что с беженцами с Украины надо обращаться так же, как с другими людьми, у которых есть право на убежище.

До этого с проблемами, возникшими из-за украинских беженцев, столкнулись власти города Киль на севере Германии. По данным издания Bild, банда мигрантов, состоящая примерно из 30 человек, уже около двух лет терроризирует местных жителей. От атак приезжих в основном страдают владельцы бизнеса, из магазинов которых беженцы регулярно крадут вещи. Также горожане жалуются на постоянный шум и потасовки в районе Вики.

Немецкие политики, в частности, лидер парламентской фракции СвДП Кристофер Фогт, призывают депортировать беженцев, нарушающих законы. Однако из-за правовых норм Евросоюза сделать это практически невозможно.

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