В Австрии предложили лишить украинских беженцев особого статуса

Украинские беженцы в Австрии отличаются от других иностранцев, которые просят убежище, тем, что получают все льготы сразу.

Это становится поводом для манипуляций, поэтому такую практику надо прекратить, заявила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм, пишет Salzburger Nachrichten.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — заявила Плакольм на пресс-конференции.

Министр отметила, что с беженцами с Украины надо обращаться так же, как с другими людьми, у которых есть право на убежище.

До этого с проблемами, возникшими из-за украинских беженцев, столкнулись власти города Киль на севере Германии. По данным издания Bild, банда мигрантов, состоящая примерно из 30 человек, уже около двух лет терроризирует местных жителей. От атак приезжих в основном страдают владельцы бизнеса, из магазинов которых беженцы регулярно крадут вещи. Также горожане жалуются на постоянный шум и потасовки в районе Вики.

Немецкие политики, в частности, лидер парламентской фракции СвДП Кристофер Фогт, призывают депортировать беженцев, нарушающих законы. Однако из-за правовых норм Евросоюза сделать это практически невозможно.