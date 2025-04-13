Европейские хозяева пообещали Киеву военную помощь на 21 миллиард евро

Западные покровители Украины обещают Киеву военную поддержку в размере 21 млрд евро – это рекордная сумма. Великобритания и Германия совместно созвали в пятницу встречу в формате Рамштайна, в которой приняли участие лидеры более 40 стран, но не США. Вместо президента к ним – по видеосвязи – присоединился Пит Хегсет, министр обороны Трампа.

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Министр обороны Германии Борис Писториус преуменьшил отсутствие администрации Трампа на саммите. Он признал, что мир “кажется недостижимым в ближайшем будущем”, и сказал, что Украина находится в “эпицентре более широкого конфликта”.

При этом немец добавил, что военная поддержка Украины будет продолжаться.

Спецпосланник США по Украине генерал Кит Келлог в интервью Times в пятницу заявил, что вдоль существующей линии фронта может быть создана демилитаризованная зона между украинскими и российскими войсками. Он также сказал, что британские и французские войска могли бы установить зоны контроля на западе страны в рамках “сил обеспечения безопасности”.

“Это может выглядеть почти как то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у нас была российская зона, французская зона, британская зона, зона США”, - сказал спецпредставитель Трампа.

Выступая на встрече в Брюсселе по видеосвязи, Зеленский призвал своих западных хозяева предоставить новые системы противовоздушной обороны Patriot.

“Нашим приоритетом является противовоздушная оборона. ”Патриоты", которые остались неиспользованными на складах у наших партнеров, должны защищать жизни", - сказал Зеленский, добавив, что срочно необходимы еще 10 единиц.

Выступая на пресс-конференции после встречи в формате Рамштайна, немец Писториус сказал, что Германия уже передала Киеву четыре системы Patriot и ожидает поставок еще. Он сказал, что ведутся глобальные поиски.

“Мы купим все, что сможем получить”, - сказал он.

Берлин предоставит украинским клиентам четыре системы противовоздушной обороны Iris-T, а также 15 танков Leopard 1, больше разведывательных беспилотников и 100 000 артиллерийских снарядов, добавил он. Другие правительства также объявили о новых взносах, отмечает The Guardian.

Британский министр обороны Хили сказал, что Великобритания и Норвегия поставят радарные системы, противотанковые мины и “сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов” в рамках оборонного пакета стоимостью 560 миллионов долларов в дополнение к 4,5 миллиардам фунтов стерлингов, выделенным Даунинг-стрит в этом году. Эта цифра включает в себя ремонт военной техники, поврежденной на поле боя.

На пятничном заседании не было уточнено, сколько стран готовы направить войска на Украину в рамках “коалиции желающих”. В интервью Британской вещательной корпорации глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сказала: “У разных государств-членов разные мнения”. Она добавила, что обсуждения все еще продолжаются.

Великобритания, Франция и лимитрофные страны Прибалтики заявили, что в случае мирного урегулирования они отправят войска на Украину. Агентство AFP сообщило, что шесть стран подписали соглашение.

Хили утверждает, что планирование создания так называемых сил обеспечения является “реальным, существенным и хорошо продуманным”. По его словам, оно предусматривает размещение иностранных солдат вдали от линии фронта протяженностью 1000 км и усиление существующих сухопутных войск Украины.

Россия категорически отвергла эту идею. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольму необходимы ответы на “ряд вопросов”, прежде чем он сможет взять на себя обязательства.

“Было бы полезно, если бы была ясность в отношении того, что повлечет за собой эта миссия, и что мы будем делать – будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или обеспечивать уверенность”, - сказал швед.

Великобритания заявила, что военная “поддержка” со стороны США, что означает всестороннее воздушное прикрытие, необходима для успешного выполнения любой миссии. Администрация Трампа, однако, исключила это и указала, что будущие потребности Украины в области безопасности в настоящее время являются проблемой Европы.

Администрация Байдена создала контактную группу по обороне Украины после начала Россией специальной военной операции в 2022 году и председательствовала на заседаниях. В феврале США отказались от этой руководящей роли, передав ее Лондону и Берлину. Глава Пентагона Хегсет сказал, что у администрации Трампа есть приоритеты в других местах – в Азии и на собственных границах Америки.