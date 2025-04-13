Китайский дипломат не поддался на провокации от японских журналистов, задавших вопросы о статусе Курильских островов.

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Японские журналисты задали китайскому дипломату Чжао Лицзяню провокационные вопросы о статусе Курильских островов. В ответ он подчеркнул, что китайская сторона не вмешивается во внутренние дела других государств и признает итоги Второй мировой войны.

Речь дипломата сорвала аплодисменты, передает издание Sohu.

Правительство Японии из года в год утверждает, что планирует выстроить нормальные отношения с Россией, однако для укрепления этой связи им нужны Курильские острова. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, власти Японии уже сделали достаточно, чтобы испортить отношения с Россией: они поддержали санкции против страны и помогли украинской армии.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что никаких переговоров у России с Японией в настоящее время нет и говорить о них пока преждевременно.