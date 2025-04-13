Китай будет углублять сотрудничество с Индонезией

Высшее руководство Китая намерено укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство с Индонезией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Я придаю большое значение развитию китайско-индонезийских отношений и готов вместе с вами <...> углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество между нашими странами", - говорится в поздравительной телеграмме, которую лидер Китая направил президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю 75-летия установления дипломатических контактов двух государств.

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин стремится укреплять координацию и постоянно обогащать взаимодействие с Индонезией, "формировать образец искренней солидарности между крупными развивающимися странами". По его словам, власти КНР намерены вместе с индонезийской стороной прорабатывать модели для совместного роста, "быть в авангарде сотрудничества по линии Юг - Юг, сообща содействовать прогрессу человечества".

Председатель КНР отметил, что Китай и Индонезия - "важные силы глобального Юга, контакты между которыми имеют стратегическое значение и глобальное влияние". Он напомнил о добрососедских партнерских отношениях, поддерживаемых двумя государствами, "объединенными общей судьбой".

Си Цзиньпин также выразил удовлетворение в связи со значительными успехами, которые, невзирая на трудности и вызовы, были достигнуты в процессе взаимодействия Пекина и Джакарты.