Британцы хотят перезапуск торговли с ЕС вместо сделки с США

Большинство жителей Британии желают перезапуска торговых отношений с ЕС вместо заключения сделки о пошлинах с США.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov для организации Best for Britain, передаёт The Guardian.

«Явное большинство избирателей Великобритании хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС, а не на заключении нового экономического соглашения с США», — говорится в статье.

Опрос проводился среди 4703 жителей страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что из-за торговой войны президента США Дональда Трампа наступил новый мир.