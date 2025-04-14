Трамп дал обещание Ирану за отказ от ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран рассчитывает на сделку по ядерной программе, но до конца не понимают, каким образом ее заключать. Слова главы Белого дома приводит «Интерфакс».

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Трамп вновь заявил, что Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия.

«Иран мог бы стать великим, но для этого ему надо отказаться от ядерного оружия, иначе никак», — сказал президент США.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.