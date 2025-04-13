Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

Президент США Дональд Трамп после встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа и главы иранского МИД Аббаса Аракчи заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо», — передаёт агентство.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что итоги переговоров представителей США и Ирана в Омане обнадёживают.