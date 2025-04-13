Reuters: Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо

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Президент США Дональд Трамп после встречи его спецпосланника Стива Уиткоффа и главы иранского МИД Аббаса Аракчи заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо.

Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Трамп, находясь на борту номер один, говорит, что переговоры по Ирану проходят хорошо», — передаёт агентство.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что итоги переговоров представителей США и Ирана в Омане обнадёживают.

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