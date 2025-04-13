Иран может вернуться к прежнему уровню обогащения урана, который предусмотрен ядерной сделкой 2015 года - но при соблюдении США нескольких условий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников.

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"Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые п зволяла сделка 2015 года", - сообщает издание.

Утверждается, что для этого Тегеран желает возвращение доступа к миллиардам долларов замороженных активов, а также смягчения санкций против атомного сектора экономики и прекращения давления США на покупателей иранской нефти в Китае. В Маскате, столице Омана, 12 апреля состоялись непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Глава министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи подчеркнул серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения. При этом член парламентской комиссии республики по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари заявил, что Иран не будет снижать уровень обогащения урана в обмен на снятие санкций США.