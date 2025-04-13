В Минбезопасности США ищут виновных в утечках данных

Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поисках виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности, сообщает телеканал CNN.

"За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, ведомство организовало проверку в рамках активизирующихся усилий по искоренению утечек информации, касающейся национальной безопасности. CNN отмечает, что проверки коснулись в частности сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В конце марта сообщалось, что Пентагон организовал внутреннее расследование после требования предпринимателя и руководителя DOGE Илона Маска наказать сотрудников, распространяющих "злонамеренную ложь" о его отношениях с военными.

Ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники в американском ведомстве писали, что Маск якобы мог получить доступ к секретной информации о планах американских военных на случай возможной войны с Китаем. Информацию тут же опровергли и президент Дональд Трамп, и оборонное ведомство. Для расследования решили использовать детекторы лжи.